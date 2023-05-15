В Луганске прогремели два взрыва в районе автовокзала

Два взрыва прогремели в Луганске в районе автовокзала, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника.

Как сообщают очевидцы, первый взрыв был глухим, второй – громким. Возможно, целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов, где находится достаточно плотная жилая застройка и недавно отреставрированное здание кадетского корпуса, говорит Мирошник.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили крылатые ракеты по Луганску 12 мая, в результате чего пострадали шестеро детей. В субботу, 13 мая, ВСУ нанесли удар по поселку Юбилейный, ранив двух мирных жителей и повредив многоквартирные дома, гаражи, автомобили и линию электропередачи.