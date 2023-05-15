Прямой эфир

В Мадриде сотни тракторов заблокировали центральные улицы – фермеры недовольны политикой властей

15 мая 2023 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Испанские фермеры устроили акции протеста против политики властей, которая, по их словам, уничтожает сельское хозяйство страны и угрожает лишить их средств к существованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мадриде сотни тракторов заблокировали центральные улицы – фермеры недовольны политикой властей-1

В Мадриде сотни тракторов заблокировали центральные улицы столицы, а тысячи людей вышли на демонстрацию, чтобы призвать правительство поддержать фермерские хозяйства. Из-за небывалой засухи они лишились большей части урожая, погибли посевы на 5 миллионах гектаров полей. Кроме этого, их окончательно добивают растущие цены на топливо и удобрения. 

В Мадриде сотни тракторов заблокировали центральные улицы – фермеры недовольны политикой властей-4

Фермеры требуют выдать им субсидии и предоставить налоговые льготы. А также срочно провести модернизацию трубопроводов, чтобы снабдить их водой для полива.  

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике возник миграционный кризис, вызванный политикой Байдена
15 мая 2023 09:02

В Мексике возник миграционный кризис, вызванный политикой Байдена

Дания направит в Латвию батальон для пополнения размещённых там сил НАТО
15 мая 2023 08:59

Дания направит в Латвию батальон для пополнения размещённых там сил НАТО

Зеленский едва не забыл смартфон в Берлине
15 мая 2023 08:59

Зеленский едва не забыл смартфон в Берлине