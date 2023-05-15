Новости Испании. Испанские фермеры устроили акции протеста против политики властей, которая, по их словам, уничтожает сельское хозяйство страны и угрожает лишить их средств к существованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде сотни тракторов заблокировали центральные улицы столицы, а тысячи людей вышли на демонстрацию, чтобы призвать правительство поддержать фермерские хозяйства. Из-за небывалой засухи они лишились большей части урожая, погибли посевы на 5 миллионах гектаров полей. Кроме этого, их окончательно добивают растущие цены на топливо и удобрения.