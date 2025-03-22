В Красногорске открыли мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Ровно год назад произошел один из самых кровавых терактов в России. В память о его жертвах у бывшего красногорского концертного зала «Крокус Сити Холл» 22 марта открыли мемориал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие уже завершило расследование уголовного дела в отношении 19 обвиняемых. Оно готово для передачи в суд. Установлено, что непосредственной организацией теракта занимались шесть граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск. Также сообщается, что теракт спланировали и организовали спецслужбы «недружественного государства» для дестабилизации ситуации в России.

Екатерина Мороз, пострадавшая (Россия):

В тот день не было страшно, страшно стало потом. Потому что осознаешь, что мог не выйти оттуда или оставить там своих детей. Не известно, как бы это все закончилось.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024-го, нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли его. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел.