Трамп: Вашингтон сейчас обсуждает раздел украинской территории

По словам президента США Дональда Трампа в данный момент РФ и украинская сторона ведут переговорный процесс касательно прекращения огня и раздела территорий. Об этом пишет РИА Новости.
По словам президента США Дональда Трампа в данный момент РФ и украинская сторона ведут переговорный процесс касательно прекращения огня и раздела территорий. Об этом пишет РИА Новости.
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«Речь о разделе земель и так далее», рассказал Трамп. Политик также отметил, что на ряде участков боевых столкновений уже огонь прекращен.