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Трамп: Вашингтон сейчас обсуждает раздел украинской территории

22 марта 2025 09:56
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По словам президента США Дональда Трампа в данный момент РФ и украинская сторона ведут переговорный процесс касательно прекращения огня и раздела территорий. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп: Вашингтон сейчас обсуждает раздел украинской территории-1

Фото: Pinterest

«Речь о разделе земель и так далее», рассказал Трамп. Политик также отметил, что на ряде участков боевых столкновений уже огонь прекращен.

# Международная политика

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