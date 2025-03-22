Трамп: Вашингтон сейчас обсуждает раздел украинской территории

Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в ходе протестов в Турции

Сотни тысяч человек вышли минувшей ночью на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста. Демонстрации закончились стычками с правоохранителями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.