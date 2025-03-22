Причина заинтересованности Киева в ЗАЭС – продажа украинской электроэнергии в страны ЕС. Директор ЗАЭС указал, что до 2022 года электроэнергия станции направлялась на 25% территорий Украины. В данный период времени все блоки станции переведены в состояние «холодный остановки», электроэнергия не вырабатывается. Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность.

Соответственно, как отмечает Черничук, Киев, продолжая зарабатывать на продаже электроэнергии странам Европы, заинтересован «в генерации нашей станции».