По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, Киеву необходима электроэнергия Запорожской атомной станции. Об этом пишет ТАСС.
По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, Киеву необходима электроэнергия Запорожской атомной станции. Об этом пишет ТАСС.
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Причина заинтересованности Киева в ЗАЭС – продажа украинской электроэнергии в страны ЕС. Директор ЗАЭС указал, что до 2022 года электроэнергия станции направлялась на 25% территорий Украины. В данный период времени все блоки станции переведены в состояние «холодный остановки», электроэнергия не вырабатывается. Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность.
Соответственно, как отмечает Черничук, Киев, продолжая зарабатывать на продаже электроэнергии странам Европы, заинтересован «в генерации нашей станции».