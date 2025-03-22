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Директор ЗАЭС: Киев заинтересован в электроэнергии атомной станции

22 марта 2025 10:23
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По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, Киеву необходима электроэнергия Запорожской атомной станции. Об этом пишет ТАСС.

Директор ЗАЭС: Киев заинтересован в электроэнергии атомной станции-1

Фото: Pinterest

Причина заинтересованности Киева в ЗАЭС – продажа украинской электроэнергии в страны ЕС. Директор ЗАЭС указал, что до 2022 года электроэнергия станции направлялась на 25% территорий Украины. В данный период времени все блоки станции переведены в состояние «холодный остановки», электроэнергия не вырабатывается. Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность.

Соответственно, как отмечает Черничук, Киев, продолжая зарабатывать на продаже электроэнергии странам Европы, заинтересован «в генерации нашей станции».

# Международная политика

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