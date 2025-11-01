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В Конгрессе США представили законопроект, блокирующий возобновление ядерных испытаний

01 ноября 2025 13:51
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Конгресс США бросает вызов громким заявлениям Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данная инициатива президента может быть заблокирована на юридическом уровне.

В Конгрессе США представили законопроект, блокирующий возобновление ядерных испытаний-2

Соответствующий законопроект сегодня был внесен на рассмотрение Палатой представителей. В случае его принятия Конгресс запретит выделение бюджетных средств для проведения ядерных испытаний. Депутаты уверены, что их возобновление в США может подорвать все договоры о контроле над вооружениями, заключенными после окончания холодной войны. Отметим, что срок действия последнего подобного соглашения между США и Россией истекает уже через 97 дней.

# Международная политика # Новости США # США

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