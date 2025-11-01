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Арест Кудрицкого ослабляет позиции Зеленского – BZ

01 ноября 2025 13:19
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Арест Кудрицкого ослабляет позиции Зеленского – BZ-0

Арест экс-главы государственной украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, приведший к новому политическому кризису в стране, компрометирует Киев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

В материале издания указывается, что инцидент произошел в неудачное для Киева время: «миллионы украинцев переживают суровую зиму», украинские власти просят Брюссель о поддержке своей энергосистемы. В таком контексте, подчеркивает BZ, заключение под стражу известного во всем мире эксперта в области энергетики становится серьезным проколом.

Согласно тексту публикации, в сторону Зеленского все чаще поступает волна критики касаемо политических преследований, а дело Кудрицкого приводит к еще большим подозрениям в его адрес.

Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Международная политика

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