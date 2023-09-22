В Колумбии решили проводить день без автомобиля несколько раз в году

Новости Колумбии. Власти Колумбии решили проводить день без автомобиля несколько раз в году. Это послужит борьбе с загрязнением воздуха, качество которого в столице страны оставляет желать лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за время проведения акции выбросы углекислого газа в городе сократились на 60 %. Вдобавок это хотя бы на время поможет скрыть недостатки в организации дорожного движения. И похоже, что жители готовы поддержать инициативу властей. Только за один день от поездки на машинах отказались более 2 миллионов человек. А на велосипеды сели около 500 тысяч горожан.