Прямой эфир

В Колумбии решили проводить день без автомобиля несколько раз в году

22 сентября 2023 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. Власти Колумбии решили проводить день без автомобиля несколько раз в году. Это послужит борьбе с загрязнением воздуха, качество которого в столице страны оставляет желать лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии решили проводить день без автомобиля несколько раз в году-1

Только за время проведения акции выбросы углекислого газа в городе сократились на 60 %. Вдобавок это хотя бы на время поможет скрыть недостатки в организации дорожного движения. И похоже, что жители готовы поддержать инициативу властей. Только за один день от поездки на машинах отказались более 2 миллионов человек. А на велосипеды сели около 500 тысяч горожан.

# Экология # Новости Колумбии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу уничтожили 15 тонн наркотиков
22 сентября 2023 11:59

В Перу уничтожили 15 тонн наркотиков

В Ереване начались столкновения полиции с протестующими
22 сентября 2023 11:55

В Ереване начались столкновения полиции с протестующими

Депутат Рады Гончаренко: украинская власть и Зеленский заигрались
22 сентября 2023 11:02

Депутат Рады Гончаренко: украинская власть и Зеленский заигрались