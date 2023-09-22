В Перу уничтожили 15 тонн наркотиков

Новости Перу. В Перу в обстановке строгой секретности и беспрецедентных мер безопасности было уничтожено 15 тонн наркотиков. Они были изъяты при проведении множества спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это громадная партия даже для страны, которая является одним из мировых лидеров по производству запрещенных веществ. Впрочем, и это только часть конфискованного. Как заявили в МВД, только за 2023 год было перехвачено 53 тонны наркотиков.