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В Перу уничтожили 15 тонн наркотиков

22 сентября 2023 11:59
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Новости Перу. В Перу в обстановке строгой секретности и беспрецедентных мер безопасности было уничтожено 15 тонн наркотиков. Они были изъяты при проведении множества спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу уничтожили 15 тонн наркотиков-1

Это громадная партия даже для страны, которая является одним из мировых лидеров по производству запрещенных веществ. Впрочем, и это только часть конфискованного. Как заявили в МВД, только за 2023 год было перехвачено 53 тонны наркотиков.

# Наркотики # Фотофакт

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