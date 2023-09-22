Украинская власть заигралась и ей пора сменить подход к своим партнерам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Зеленский, который ожидал получить в качестве помощи от партнеров обещанные 24 млрд долларов, на Генассамблее ООН заявил, что Киеву было выделено в 70 раз меньше.

Гончаренко призвал своих сограждан «повзрослеть», так как, по его словам, у Украины нет никого, кроме США. При этом он отметил, что если Америка прекратит поддерживать Украину, то она потерпит поражение.