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Депутат Рады Гончаренко: украинская власть и Зеленский заигрались

22 сентября 2023 11:02
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Украинская власть заигралась и ей пора сменить подход к своим партнерам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Зеленский, который ожидал получить в качестве помощи от партнеров обещанные 24 млрд долларов, на Генассамблее ООН заявил, что Киеву было выделено в 70 раз меньше.

Гончаренко призвал своих сограждан «повзрослеть», так как, по его словам, у Украины нет никого, кроме США. При этом он отметил, что если Америка прекратит поддерживать Украину, то она потерпит поражение.

# Международная политика # Алексей Гончаренко # Владимир Зеленский

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