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В Ереване начались столкновения полиции с протестующими

22 сентября 2023 11:55
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Новости Армении. В Ереване начались столкновения с полицией и задержания протестующих у здания парламента. Утром 22 сентября сотни людей вновь заблокировали центр города, требуя отставки премьер-министра Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване начались столкновения полиции с протестующими-1

Митингующие уже сорвали сегодняшнее заседание правительства, обвинив его в бездействии при кризисе в Нагорном Карабахе. Для разгона демонстрантов направлен полицейский спецназ. Сообщается о десятках задержанных, среди которых и сын экс-президента страны. Волнения в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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