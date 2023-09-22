В Ереване начались столкновения полиции с протестующими

Новости Армении. В Ереване начались столкновения с полицией и задержания протестующих у здания парламента. Утром 22 сентября сотни людей вновь заблокировали центр города, требуя отставки премьер-министра Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие уже сорвали сегодняшнее заседание правительства, обвинив его в бездействии при кризисе в Нагорном Карабахе. Для разгона демонстрантов направлен полицейский спецназ. Сообщается о десятках задержанных, среди которых и сын экс-президента страны. Волнения в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе.