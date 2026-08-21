Новости по тегу #Колумбия

Грунт внезапно сошел прямо на участок, где в этот момент работали люди.
Поисково‑спасательные работы продолжаются: спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших.
По официальным данным, жертвами стихии стали 132 человека, еще около 200 числятся пропавшими без вести.
Александр Лукашенко пожелал стойкости и быстрого выздоровления пострадавшим, сил и мужества жителям страны для преодоления трагических последствий стихийного бедствия.
Еще около 90 пострадали. Свыше 100 считаются пропавшими без вести.
Участки для голосования откроются в 16 часов по минскому времени.
Один из траков пробил ограждение и на полной скорости врезался в толпу зрителей. Погибли три человека, еще около 40 пострадали.
По данным властей, около 10 домов полностью разрушены, еще более 50 получили серьезные повреждения.
По сообщению властей, связь с лайнером прервалась через несколько минут после взлета. Обломки самолета были найдены в горной местности.
На севере страны неизвестные сбили вертолет, вывозивший полицейских после операции по уничтожению плантаций коки. Спустя несколько часов в городе Кали на западе страны на оживленной улице взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.
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