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Новости по тегу #Колумбия

На западе Колумбии жертвами масштабного оползня стали 13 человек
21 августа 2026 08:13

На западе Колумбии жертвами масштабного оползня стали 13 человек

Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 250 человек
12 августа 2026 06:37

Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 250 человек

В Колумбии ввели режим национального бедствия в связи с разрушительным землетрясением
11 августа 2026 10:58

В Колумбии ввели режим национального бедствия в связи с разрушительным землетрясением

Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения
11 августа 2026 10:55

Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения

Число жертв разрушительного землетрясения в Колумбии превысило 130 человек
11 августа 2026 08:28

Число жертв разрушительного землетрясения в Колумбии превысило 130 человек

В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов
21 июня 2026 08:34

В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов

В Колумбии трак въехал в толпу зрителей – есть жертвы
04 мая 2026 07:46

В Колумбии трак въехал в толпу зрителей – есть жертвы

На западе Колумбии сошёл оползень – погибли три человека
05 февраля 2026 07:25

На западе Колумбии сошёл оползень – погибли три человека

15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии
29 января 2026 07:28

15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии

Как минимум 18 человек стали жертвами двух крупных терактов в Колумбии
22 августа 2025 08:02

Как минимум 18 человек стали жертвами двух крупных терактов в Колумбии

Власти Колумбии и повстанцы подписали соглашение о мире – окончена полувековая гражданская война
27 сентября 2016 07:10

Власти Колумбии и повстанцы подписали соглашение о мире – окончена полувековая гражданская война