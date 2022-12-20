Прямой эфир

В Колумбии по улицам города ездит необычный рождественский поезд

20 декабря 2022 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. К Новому году украшают все. Даже общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, этот поезд в Колумбии не совсем обычный. Своим рождественским декором он буквально освещает улицы Боготы, доставляя радость и пассажирам, и просто прохожим. Наибольшей популярностью поезд пользуется у детей. Но и взрослые совсем не прочь окунуться в предпраздничную атмосферу.

В Колумбии по улицам города ездит необычный рождественский поезд-1

Патрисия Эрнандес, житель Боготы:
Рождественский поезд мне кажется хорошей возможностью для всех нас объединиться. Мы были очень счастливы, потому что это был наш семейный опыт. Мы насладились экскурсией по городу, увидели рождественские огни и почувствовать это движение.

В Колумбии по улицам города ездит необычный рождественский поезд-3

Помимо самих украшений, радуют и развлекают пассажиров актеры в праздничных костюмах и, конечно, музыканты, подпевают которым люди с огромным удовольствием. Покататься на рождественском поезде можно весь декабрь. Кстати, доставляет он пассажиров к главным достопримечательностям Боготы, в частности, к Соляному собору.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рождество # Новости Колумбии

Другие новости рубрики

Все новости
Это стало уже традицией. В Мехико создали рождественский вертеп
20 декабря 2022 14:21

Это стало уже традицией. В Мехико создали рождественский вертеп

В Великобритании Санта-Клаус спас жизнь человеку на празднике
20 декабря 2022 14:19

В Великобритании Санта-Клаус спас жизнь человеку на празднике

Бывшего секретаря концлагеря признали соучастницей убийства более 11 000 человек
20 декабря 2022 13:02

Бывшего секретаря концлагеря признали соучастницей убийства более 11 000 человек