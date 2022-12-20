В Колумбии по улицам города ездит необычный рождественский поезд
Новости Колумбии. К Новому году украшают все. Даже общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, этот поезд в Колумбии не совсем обычный. Своим рождественским декором он буквально освещает улицы Боготы, доставляя радость и пассажирам, и просто прохожим. Наибольшей популярностью поезд пользуется у детей. Но и взрослые совсем не прочь окунуться в предпраздничную атмосферу.
Патрисия Эрнандес, житель Боготы:
Рождественский поезд мне кажется хорошей возможностью для всех нас объединиться. Мы были очень счастливы, потому что это был наш семейный опыт. Мы насладились экскурсией по городу, увидели рождественские огни и почувствовать это движение.
Помимо самих украшений, радуют и развлекают пассажиров актеры в праздничных костюмах и, конечно, музыканты, подпевают которым люди с огромным удовольствием. Покататься на рождественском поезде можно весь декабрь. Кстати, доставляет он пассажиров к главным достопримечательностям Боготы, в частности, к Соляному собору.
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