Это стало уже традицией. В Мехико создали рождественский вертеп

Новости Мексики. Праздничное настроение своими руками. В Мехико создали рождественский вертеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно семья Онтиверос превосходит сама себя, делая украшения все интереснее и сложнее. Работы над вертепами – уже традиция, ей занимаются несколько поколений. И за это время достигли по-настоящему впечатляющего мастерства, оценить которое приезжают люди из разных городов.

Алехандра Гонсалес, житель Мехико:

Потрясающая традиция, которая говорит о важности семьи, тем более перед рождественскими праздниками. Надеюсь, что они смогут привить эту любовь и увлечения не только своим детям.