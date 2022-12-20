Это стало уже традицией. В Мехико создали рождественский вертеп
Новости Мексики. Праздничное настроение своими руками. В Мехико создали рождественский вертеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно семья Онтиверос превосходит сама себя, делая украшения все интереснее и сложнее. Работы над вертепами – уже традиция, ей занимаются несколько поколений. И за это время достигли по-настоящему впечатляющего мастерства, оценить которое приезжают люди из разных городов.
Алехандра Гонсалес, житель Мехико:
Потрясающая традиция, которая говорит о важности семьи, тем более перед рождественскими праздниками. Надеюсь, что они смогут привить эту любовь и увлечения не только своим детям.
Помимо гирлянд, в качестве украшений используют бумагу, краски, ткань и даже живые растения. Над созданием образов и сценарием думают всей семьей, а потому дефицита идей точно нет. Однако основное внимание – все же воплощению задуманного.
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