В Великобритании Санта-Клаус спас жизнь человеку на празднике

Новости Великобритании. Дарить подарки, приносить праздничное настроение, исполнять желания – что еще может Санта-Клаус? Оказывается, он может спасать людей. Предновогоднее чудо случилось в Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Том Уэбстер пришел на рождественский обед, но в какой-то момент потерял сознание. Санта оказался бывшим медиком. Ранее он много лет работал на скорой помощи и реанимировал пациентов. Вспомнив правила оказания первой помощи, он смог спасти и Тома. Это лучший подарок в преддверии праздника.