Прямой эфир

В Великобритании Санта-Клаус спас жизнь человеку на празднике

20 декабря 2022 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Дарить подарки, приносить праздничное настроение, исполнять желания – что еще может Санта-Клаус? Оказывается, он может спасать людей. Предновогоднее чудо случилось в Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании Санта-Клаус спас жизнь человеку на празднике-1

Том Уэбстер пришел на рождественский обед, но в какой-то момент потерял сознание. Санта оказался бывшим медиком. Ранее он много лет работал на скорой помощи и реанимировал пациентов. Вспомнив правила оказания первой помощи, он смог спасти и Тома. Это лучший подарок в преддверии праздника.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рождество # Том Уэбстер # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бывшего секретаря концлагеря признали соучастницей убийства более 11 000 человек
20 декабря 2022 13:02

Бывшего секретаря концлагеря признали соучастницей убийства более 11 000 человек

В Пакистане в зоопарке прошла вечеринка по случая дня рождения слонов
20 декабря 2022 13:02

В Пакистане в зоопарке прошла вечеринка по случая дня рождения слонов

Во Франции массово скупают примусы
20 декабря 2022 13:00

Во Франции массово скупают примусы