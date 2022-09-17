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В Колумбии изъяли более 5 тонн кокаина

17 сентября 2022 11:44
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Новости Колумбии. Более пяти тонн кокаина было изъято в Колумбии. Крупную партию наркотиков контрабандисты хотели отправить в Европу, но им помешала полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии изъяли более 5 тонн кокаина-1

Она провела масштабную спецоперацию в нескольких морских портах страны. Там в контейнерах с химикатами были обнаружены запрещенные вещества. В ходе расследования выявлена и международная сеть наркоторговцев, которые действовали в Эквадоре, Испании и Бельгии.

# Наркотики # Новости Колумбии # Фотофакт

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