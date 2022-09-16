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Из-за военных конфликтов и кризиса число голодающих в мире увеличилось на 70 млн

16 сентября 2022 20:17
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345 миллионов людей в мире столкнулись с голодом. Неутешительными данными поделился глава Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за военных конфликтов и кризиса число голодающих в мире увеличилось на 70 млн-1

В первую очередь на ситуацию повлияло нарушение цепочки поставок зерна, приостановка экспорта российских удобрений и военные конфликты. Кроме того, из-за ситуации в Украине резко подорожало продовольствие, удобрения. В результате чего число людей, которые оказались на грани голода, увеличилось на 70 миллионов.  

# Экономический кризис # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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