Из-за военных конфликтов и кризиса число голодающих в мире увеличилось на 70 млн

345 миллионов людей в мире столкнулись с голодом. Неутешительными данными поделился глава Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь на ситуацию повлияло нарушение цепочки поставок зерна, приостановка экспорта российских удобрений и военные конфликты. Кроме того, из-за ситуации в Украине резко подорожало продовольствие, удобрения. В результате чего число людей, которые оказались на грани голода, увеличилось на 70 миллионов.