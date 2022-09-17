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Наводнение в Италии – людей снимали с крыш и деревьев

17 сентября 2022 11:37
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Новости Италии. По меньшей мере 10 человек погибли при наводнении на северо-востоке Италии. Четверо (среди них трехлетний ребенок) пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Италии – людей снимали с крыш и деревьев-1

За несколько часов там выпала почти половина годовой нормы осадков. Улицы буквально превратились в бурные реки, которые смыли десятки машин. Несколько дорог полностью разрушены. Вода хлынула так стремительно, что люди не успели осознать всю опасность ситуации и вовремя покинуть дома. Спасатели сняли с крыш и деревьев более ста человек, которых затем перевезли в безопасные места. Синоптики ожидали дождь, но никак не наводнение. Поэтому в регионе не была объявлена тревога и не велась подготовка к чрезвычайной ситуации.

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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