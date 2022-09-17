Наводнение в Италии – людей снимали с крыш и деревьев

За несколько часов там выпала почти половина годовой нормы осадков. Улицы буквально превратились в бурные реки, которые смыли десятки машин. Несколько дорог полностью разрушены. Вода хлынула так стремительно, что люди не успели осознать всю опасность ситуации и вовремя покинуть дома. Спасатели сняли с крыш и деревьев более ста человек, которых затем перевезли в безопасные места. Синоптики ожидали дождь, но никак не наводнение. Поэтому в регионе не была объявлена тревога и не велась подготовка к чрезвычайной ситуации.