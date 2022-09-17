Немецким пивоварням грозит банкротство

Новости Германии. Из-за энергокризиса Германия может лишиться одной из главных достопримечательностей, на которой страна ежегодно зарабатывает миллионы, если не миллиарды евро – своего знаменитого пива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пивоварням страны грозит полное разорение из-за нехватки углекислого газа – побочного продукта производства аммиака. Дефицит вызван сокращением производства удобрений из-за роста цен на газ. Стоимость тонны СО2 за год выросла со 100 до 3 500 евро. Ассоциация пивоваров совместно с организациями, представляющими производителей соков и минеральной воды, обнародовали заявление. В нем утверждается, что без поддержки государства сотни компаний и тысячи сотрудников немецкой индустрии напитков окажутся попросту без средств к существованию.