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В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок

15 января 2021 15:08
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Новости КНДР. Власти КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок-1

Демонстрация новейшей разработки состоялась на центральной площади Пхеньяна во время большого военного парада по случаю восьмого съезда Трудовой партии Кореи.  

В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок-4

В мероприятии принимал участие глава страны Ким Чен Ын.  

В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок-7

Средства массовой информации КНДР в своих репортажах охарактеризовали новые ракеты как «самые мощные в мире».  

# Оружие и боеприпасы # Ким Чен Ын # Фотофакт

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