Прямой эфир

Здание Капитолия оцеплено, вокруг выставлен высокий забор. Как в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена?

15 января 2021 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Власти Вашингтона усиливают безопасность. Публичного доступа на территорию Капитолия во время инаугурации Джозефа Байдена не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Национальная аллея перекрыта за два километра до здания Конгресса.  

Здание Капитолия оцеплено, вокруг выставлен высокий забор. Как в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена?-1

В американскую столицу продолжают прибывать военнослужащие со всей страны. Всего в Вашингтон отправят более 21 тысячи солдат Нацгвардии. Из них более 7 тысяч уже находятся в городе.   

Капитолий сейчас охраняется несколькими сотнями бойцов. Территория здания оцеплена, вокруг выставлен высокий забор.  

Здание Капитолия оцеплено, вокруг выставлен высокий забор. Как в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена?-4

Накануне директор ФБР заявил об угрозе вооруженных протестов, в том числе крайне правых группировок, перед инаугурацией Джозефа Байдена. Правоохранители уже задержали свыше 100 человек в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января.   

Здание Капитолия оцеплено, вокруг выставлен высокий забор. Как в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена?-7

Читайте также:  

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Конгрессмены-республиканцы намерены объявить импичмент Байдену

Двукратному олимпийскому чемпиону предъявили обвинения по трём статьям после участия в штурме Капитолия

# Выборы в США # Джо Байден # Кристофер Рэй # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
16 новых штаммов выявили в Кении, а в Швеции рекорд по смертям от коронавируса за сутки
15 января 2021 09:38

16 новых штаммов выявили в Кении, а в Швеции рекорд по смертям от коронавируса за сутки

Президент Мексики сообщил, что поднимет вопрос цензуры в соцсетях на саммите G20
15 января 2021 09:33

Президент Мексики сообщил, что поднимет вопрос цензуры в соцсетях на саммите G20

Серия землетрясений в Индонезии: под завалами оказались пациенты и медики больницы
15 января 2021 09:24

Серия землетрясений в Индонезии: под завалами оказались пациенты и медики больницы