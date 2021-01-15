Здание Капитолия оцеплено, вокруг выставлен высокий забор. Как в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена?

Новости США. Власти Вашингтона усиливают безопасность. Публичного доступа на территорию Капитолия во время инаугурации Джозефа Байдена не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальная аллея перекрыта за два километра до здания Конгресса.
В американскую столицу продолжают прибывать военнослужащие со всей страны. Всего в Вашингтон отправят более 21 тысячи солдат Нацгвардии. Из них более 7 тысяч уже находятся в городе.
Капитолий сейчас охраняется несколькими сотнями бойцов. Территория здания оцеплена, вокруг выставлен высокий забор.
Накануне директор ФБР заявил об угрозе вооруженных протестов, в том числе крайне правых группировок, перед инаугурацией Джозефа Байдена. Правоохранители уже задержали свыше 100 человек в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января.