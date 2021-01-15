Здание Капитолия оцеплено, вокруг выставлен высокий забор. Как в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена?

Новости США. Власти Вашингтона усиливают безопасность. Публичного доступа на территорию Капитолия во время инаугурации Джозефа Байдена не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальная аллея перекрыта за два километра до здания Конгресса.

В американскую столицу продолжают прибывать военнослужащие со всей страны. Всего в Вашингтон отправят более 21 тысячи солдат Нацгвардии. Из них более 7 тысяч уже находятся в городе. Капитолий сейчас охраняется несколькими сотнями бойцов. Территория здания оцеплена, вокруг выставлен высокий забор.