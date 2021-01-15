16 новых штаммов выявили в Кении, а в Швеции рекорд по смертям от коронавируса за сутки

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире достигло 93,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире достигло 93,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кении обнаружено 16 новых штаммов. Швеция заявила о рекордном количестве смертей в сутки – в стране скончались свыше 350 человек.
Во Франции с 16 января вводится комендантский час с 18 часов до 6 утра как минимум на 15 дней.
Кроме того, все въезжающие в страну из-за пределов ЕС будут обязаны сдать тест на коронавирус перед вылетом, а также сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин.