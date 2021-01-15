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16 новых штаммов выявили в Кении, а в Швеции рекорд по смертям от коронавируса за сутки

15 января 2021 09:38
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире достигло 93,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

16 новых штаммов выявили в Кении, а в Швеции рекорд по смертям от коронавируса за сутки-1

В Кении обнаружено 16 новых штаммов. Швеция заявила о рекордном количестве смертей в сутки – в стране скончались свыше 350 человек.

16 новых штаммов выявили в Кении, а в Швеции рекорд по смертям от коронавируса за сутки-4

Во Франции с 16 января вводится комендантский час с 18 часов до 6 утра как минимум на 15 дней.

16 новых штаммов выявили в Кении, а в Швеции рекорд по смертям от коронавируса за сутки-7

Кроме того, все въезжающие в страну из-за пределов ЕС будут обязаны сдать тест на коронавирус перед вылетом, а также сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин.  

# Коронавирус # Фотофакт

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