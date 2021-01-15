Десятилетие с 2011 по 2020 годы назвали самым тёплым в истории наблюдений

Новости мира. Десятилетие с 2011 по 2020 годы стало самым теплым в истории наблюдений. Об этом заявили специалисты Всемирной метеорологической организации при ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее высокая средняя температура наблюдалась в последние шесть лет. А за последние 12 месяцев температура составила почти 15 градусов Цельсия, что 1,2 градуса выше уровня доиндустриального периода.