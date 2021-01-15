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Десятилетие с 2011 по 2020 годы назвали самым тёплым в истории наблюдений

15 января 2021 12:55
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Новости мира. Десятилетие с 2011 по 2020 годы стало самым теплым в истории наблюдений. Об этом заявили специалисты Всемирной метеорологической организации при ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Десятилетие с 2011 по 2020 годы назвали самым тёплым в истории наблюдений-1

Наиболее высокая средняя температура наблюдалась в последние шесть лет. А за последние 12 месяцев температура составила почти 15 градусов Цельсия, что 1,2 градуса выше уровня доиндустриального периода.   

Десятилетие с 2011 по 2020 годы назвали самым тёплым в истории наблюдений-4

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что человечество «движется к катастрофическому росту температуры в этом столетии». По его словам, мир с природой является определяющей задачей XXI века и должен быть наивысшим приоритетом для каждого.  

# Экология # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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