В китайском зоопарке панда родила двух детёнышей

Бамбуковые медведи появляются на свет очень маленькими. Первое взвешивание показало результаты в 132 и 91 грамм. Оба малыша здоровы, но крупный близнец растет быстрее. Чтобы детеныши росли здоровыми, персонал помогает панде ухаживать за потомством.

Инь Яньцян, технический директор вольера для панд в зоопарке Чунцина:

Одного детеныша вскармливает мама-панда, а другого – персонал. Затем мы будем чередовать их, чтобы оба медвежонка могли нормально расти и развиваться.

С июля близнецы хорошо прибавили в весе и немного окрепли. Посетители в восторге от новых подопечных. К слову, в зоопарке родились уже 30 детенышей гигантской панды, в том числе 13 пар близнецов и одна тройня.