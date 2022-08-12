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В китайском зоопарке панда родила двух детёнышей

12 августа 2022 08:49
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Новости Китая. Черно-белые близнецы. В зоопарке Чунцина панда Эр Шун родила двоих детенышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В китайском зоопарке панда родила двух детёнышей-1

Бамбуковые медведи появляются на свет очень маленькими. Первое взвешивание показало результаты в 132 и 91 грамм. Оба малыша здоровы, но крупный близнец растет быстрее. Чтобы детеныши росли здоровыми, персонал помогает панде ухаживать за потомством.

В китайском зоопарке панда родила двух детёнышей-4

Инь Яньцян, технический директор вольера для панд в зоопарке Чунцина:
Одного детеныша вскармливает мама-панда, а другого – персонал. Затем мы будем чередовать их, чтобы оба медвежонка могли нормально расти и развиваться.

С июля близнецы хорошо прибавили в весе и немного окрепли. Посетители в восторге от новых подопечных. К слову, в зоопарке родились уже 30 детенышей гигантской панды, в том числе 13 пар близнецов и одна тройня.

# Зоопарк # Инь Яньцян # Новости Китая # Фотофакт

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