До неузнаваемости преображают невесту. Вот как в Косово готовятся к свадьбе

Маска вместо макияжа. Многовековые традиции соблюдают на свадебных церемониях в деревнях Косово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До неузнаваемости преображают невесту.

Около двух часов лицо новобрачной выбеливают, а затем покрывают росписью причудливых узоров. Круги, линии и разные цвета – у каждого элемента свое сакральное значение. Например, красный символизирует плодовитость, синий – счастье и здоровье. Пока на лицо невесты наносят свадебный узор, она не может открывать глаза, говорить, есть и пить.

Джавит Реджепи, этнограф:

Это языческий обычай, который зародился около 2 000 лет назад. Он остается нашей традицией по сей день. Все эти линии и цвета на лице невесты символизируют счастье, любовь, уважение, гармонию. И каждые линия и цвет имеют значение.

Считается, что такой макияж защищает от сглаза. К слову, в местной деревне осталась всего одна женщина, которая владеет искусством приготовления девушки к бракосочетанию. Сама свадьба длится два дня. Гуляния сопровождаются традиционной музыкой и танцами.