Новый рекорд. Фридайвер из Франции смог погрузиться на глубину 120 метров

Для сравнения, это высота 35-этажного дома. Мужчине пришлось задержать дыхание на 3 минуты 34 секунды. Рекорд был установлен во время ежегодных соревнований на Багамских островах. Соперниками Арно Жеральда были 40 профессиональных спортсменов. Состязания длились неделю.ю и каждый день француз устанавливал новый рекорд. В первый день он достиг отметки в 117 метров, потом 119, а на шестой день погрузился на 120 метров.

Арно Жеральд, французский фридайвер:

Это было потрясающее погружение. Не могу поверить, что смог это сделать. Зимой я усиленно тренировался, чтобы совершить это погружение. Это уже мой седьмой мировой рекорд. Мне действительно это очень нравится. И дело не в статуэтке. Я получаю наслаждение от самого погружения, от этих ощущений.

Арно занимается фридайвингом с 7 лет. Первую бронзовую медаль на чемпионате Европы он завоевал в 21.