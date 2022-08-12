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За нецелесообразное использование электроэнергии оштрафовали магазины в Париже

12 августа 2022 06:25
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Новости Франции. Во Франции начали штрафовать за нецелесообразное использование электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми попались парижские магазины. В зданиях были открыты двери и при этом работал кондиционер. А это противоречит новому постановлению, которое местные власти приняли в целях экономии электроэнергии. Теперь владельцам грозит штраф в размере 150 евро.

За нецелесообразное использование электроэнергии оштрафовали магазины в Париже-1

Точное количество оштрафованных магазинов столичная мэрия пока не уточнила, однако полиция Парижа продолжает проверки.

Кроме того, французские власти расширили запрет на световую рекламу. Торговым точкам придется выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, а также снизить яркость освещения внутри. Как заявил официальный представитель французского кабмина, страна находится в беспрецедентно сложной ситуации с энергетикой.

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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