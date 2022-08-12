За нецелесообразное использование электроэнергии оштрафовали магазины в Париже

Новости Франции. Во Франции начали штрафовать за нецелесообразное использование электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми попались парижские магазины. В зданиях были открыты двери и при этом работал кондиционер. А это противоречит новому постановлению, которое местные власти приняли в целях экономии электроэнергии. Теперь владельцам грозит штраф в размере 150 евро.
Точное количество оштрафованных магазинов столичная мэрия пока не уточнила, однако полиция Парижа продолжает проверки.
Кроме того, французские власти расширили запрет на световую рекламу. Торговым точкам придется выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, а также снизить яркость освещения внутри. Как заявил официальный представитель французского кабмина, страна находится в беспрецедентно сложной ситуации с энергетикой.