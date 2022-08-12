За нецелесообразное использование электроэнергии оштрафовали магазины в Париже

Новости Франции. Во Франции начали штрафовать за нецелесообразное использование электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми попались парижские магазины. В зданиях были открыты двери и при этом работал кондиционер. А это противоречит новому постановлению, которое местные власти приняли в целях экономии электроэнергии. Теперь владельцам грозит штраф в размере 150 евро.