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В китайском Гонконге выпало рекордное количество осадков за последние 140 лет

08 сентября 2023 07:30
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Новости Китая. Занятия в школах Гонконга приостановлены сегодня, 8 сентября, из-за наводнений. Они вызваны сильнейшими с 1884 года ливнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В китайском Гонконге выпало рекордное количество осадков за последние 140 лет-1

Метеорологи объявили наивысший уровень штормового предупреждения. В городе открыты временные укрытия. Правительство мегаполиса рекомендовало работодателям организовать гибкий режим для сотрудников и учитывать безопасность их передвижения от дома до рабочего места. Из-за тайфуна на Гонконг обрушились сильные ливни. В четверг, 7 сентября, вечером всего за час в городе выпало 158 миллиметров осадков – это рекорд за последние почти 140 лет.

# Погода # Новости Китая # Фотофакт

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