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В Испании наблюдают острый дефицит учителей – стране не хватает 44 тысячи педагогов

08 сентября 2023 07:30
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Новости Испании. В Испании кризис добрался до системы образования. В стране серьезный дефицит учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании наблюдают острый дефицит учителей – стране не хватает 44 тысячи педагогов-1

Сейчас там не хватает около 44 тысяч педагогов, а соотношение числа учеников и учителей продолжает расти, несмотря на снижение рождаемости. И, как считают эксперты, для решения проблемы в ближайшие три года необходимо открыть почти 85 тысяч вакансий только для сокращения временной занятости. И еще почти 44 тысячи штатных единиц – для снижения дефицита.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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