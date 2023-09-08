В Испании наблюдают острый дефицит учителей – стране не хватает 44 тысячи педагогов

Сейчас там не хватает около 44 тысяч педагогов, а соотношение числа учеников и учителей продолжает расти, несмотря на снижение рождаемости. И, как считают эксперты, для решения проблемы в ближайшие три года необходимо открыть почти 85 тысяч вакансий только для сокращения временной занятости. И еще почти 44 тысячи штатных единиц – для снижения дефицита.