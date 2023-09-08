Ровно 82 года назад 8 сентября началась блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда началась в этот день 82 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 сентября 1941-го ее кольцо сомкнулось, разорвать его смогли лишь в январе 1943-го, а полное снятие состоялось еще через год.

Это одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Немецко-фашистские захватчики планировали стереть город с лица земли, для экономии ресурсов – силами артиллерии. Блокада продолжалась 900 дней. На город сбросили 150 тысяч тяжелых снарядов и более 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. 3 000 зданий было разрушено, около 7 000 повреждено.

Жители страдали от голода и холода. По разным оценкам, погибли от одного до полутора миллионов человек. Жертв блокады сегодня чтят и в Беларуси. В нашем Музее истории Великой Отечественной войны событиям, связанным с блокадным Ленинградом, посвящена значительная часть экспонатов. Акция памяти и скорби состоится 8 сентября у Вечного огня на площади Победы. Возложить цветы к монументу придут представители посольства России, органов власти, учащиеся школ и студенты вузов, ветераны-блокадники.