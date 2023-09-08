Освобождённые от пошлин поставки мяса птицы из Украины наносят ущерб французским производителям

Дело в том, что курятина украинского производства уже больше года освобождена от ввозных пошлин в Европу, а недавно эту меру продлили до 2024-го. В результате импорт этой продукции в ЕС вырос почти на 130 %, что и вызвало беспокойство французских производителей. Многие назвали это нечестной конкуренцией и обвинили в своих убытках правительство.