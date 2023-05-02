В Китае зафиксировано 160 млн пассажирских поездок за начало мая. Причина – большие выходные

Новости Китая. Экономисты Китая в эти дни считают прибыль. В стране зафиксированы почти 160 миллионов пассажирских поездок за начало мая, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что сейчас в Поднебесной пять дней выходных. И жители, видимо, решили потратить их на путешествия по провинциям. Такой популярности транспортного сектора власти Китая не ожидали, хотя удивление, конечно, было приятным. Кстати, судя по данным статистики, больше всего за эти дни заработал железнодорожный сектор страны.