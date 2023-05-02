Мэр Тбилиси: введение санкций против России равносильно харакири

Глава города Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе считает, что ввод Грузией санкций в отношении России причинит вред стране и ее народу, пишет РИА Новости.

По его словам, присоединение к санкциям будет равносильно харакири. Помимо этого, Каладзе заявил, что пример кризиса 2008 года продемонстрировал, насколько сильный удар он причиняет государству. Мэр подчеркнул, что важнейшей из целей партии власти является сохранение мира, стабильности и экономического роста.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не станет присоединяться к многочисленным санкциям, наложенным западными странами. В качестве ответной реакции на данное заявление посол Украины был отозван из Тбилиси.