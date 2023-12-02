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В Китае выявили новый вирус

02 декабря 2023 16:57
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Новости Китая. В Китае выявили новый вирус. Ежедневно он становится причиной госпитализации 7 тысяч человек. Медучреждения Поднебесной переполнены и работают в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае выявили новый вирус-1

В ряде провинций даже отменены занятия в школах. Всемирная организация здравоохранения обратилась к китайским властям с просьбой предоставить информацию о происходящем. Уже известно, что вирус способен мутировать. Основными симптомами являются высокая температура и озноб.

# Вирусные заболевания # Новости Китая # Фотофакт

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