Новости Китая. В Китае выявили новый вирус. Ежедневно он становится причиной госпитализации 7 тысяч человек. Медучреждения Поднебесной переполнены и работают в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде провинций даже отменены занятия в школах. Всемирная организация здравоохранения обратилась к китайским властям с просьбой предоставить информацию о происходящем. Уже известно, что вирус способен мутировать. Основными симптомами являются высокая температура и озноб.