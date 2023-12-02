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Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на предстоящую неделю

02 декабря 2023 15:05
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В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и мокрый снег, столбик термометра в Париже покажет +5 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на предстоящую неделю-1

Преимущественно ясная погода с переменной облачностью ожидает жителей Австрии. В Вене воздух прогреется до +1 °C. Жителей Рима ожидает преимущественно ясная малооблачная погода и до +14 °C. Пасмурно и до +9 °C в Мадриде.

Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на предстоящую неделю-4

В столице Болгарии тем временем ожидается сильный дождь. Жителей Софии ожидает пасмурная погода и до +7 °C. Вновь сменится погодная обстановка в Анкаре, там ожидается преимущественно пасмурная погода, столбик термометра поднимется до отметки в +14 °C. Пасмурно и до +22 °C в Афинах.

Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на предстоящую неделю-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда морозных дней и до -4 °C в дневное время суток. До -4 °C и в Вильнюсе. До -2°C опустится температура воздуха в Варшаве. -1 °C и небольшой снег в Киеве. В Москве до -7 °C, погода при этом будет отмечена пасмурной и дополнена снежными осадками.

Без снега не обойдется. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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