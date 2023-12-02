Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на предстоящую неделю

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и мокрый снег, столбик термометра в Париже покажет +5 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и мокрый снег, столбик термометра в Париже покажет +5 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Преимущественно ясная погода с переменной облачностью ожидает жителей Австрии. В Вене воздух прогреется до +1 °C. Жителей Рима ожидает преимущественно ясная малооблачная погода и до +14 °C. Пасмурно и до +9 °C в Мадриде.
В столице Болгарии тем временем ожидается сильный дождь. Жителей Софии ожидает пасмурная погода и до +7 °C. Вновь сменится погодная обстановка в Анкаре, там ожидается преимущественно пасмурная погода, столбик термометра поднимется до отметки в +14 °C. Пасмурно и до +22 °C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда морозных дней и до -4 °C в дневное время суток. До -4 °C и в Вильнюсе. До -2°C опустится температура воздуха в Варшаве. -1 °C и небольшой снег в Киеве. В Москве до -7 °C, погода при этом будет отмечена пасмурной и дополнена снежными осадками.
Без снега не обойдется. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси.