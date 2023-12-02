Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на предстоящую неделю

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и мокрый снег, столбик термометра в Париже покажет +5 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Преимущественно ясная погода с переменной облачностью ожидает жителей Австрии. В Вене воздух прогреется до +1 °C. Жителей Рима ожидает преимущественно ясная малооблачная погода и до +14 °C. Пасмурно и до +9 °C в Мадриде.

В столице Болгарии тем временем ожидается сильный дождь. Жителей Софии ожидает пасмурная погода и до +7 °C. Вновь сменится погодная обстановка в Анкаре, там ожидается преимущественно пасмурная погода, столбик термометра поднимется до отметки в +14 °C. Пасмурно и до +22 °C в Афинах.