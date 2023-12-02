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Германию накрыли сильные снегопады

02 декабря 2023 13:51
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Непогода хозяйничает в Германии. Более 150 рейсов отменены в Мюнхене из-за сильного снегопада. Он продолжается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германию накрыли сильные снегопады-1

Температура воздуха ниже, чем обычно в начале декабря. Сотрудники очищают взлетно-посадочную полосу. Пока самолеты не могут ни вылететь, ни приземлиться. Впрочем, авиаперевозчики не единственные, кто пострадал в сложившихся погодных условиях. Автолюбители тоже лишены возможности безопасно передвигаться на личном транспорте. Местные власти советуют жителям быть осторожнее на дорогах и по возможности сократить число поездок.

# Погода # Новости Германии # Фотофакт

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