Германию накрыли сильные снегопады

Непогода хозяйничает в Германии. Более 150 рейсов отменены в Мюнхене из-за сильного снегопада. Он продолжается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура воздуха ниже, чем обычно в начале декабря. Сотрудники очищают взлетно-посадочную полосу. Пока самолеты не могут ни вылететь, ни приземлиться. Впрочем, авиаперевозчики не единственные, кто пострадал в сложившихся погодных условиях. Автолюбители тоже лишены возможности безопасно передвигаться на личном транспорте. Местные власти советуют жителям быть осторожнее на дорогах и по возможности сократить число поездок.