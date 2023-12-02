Трампу отказали в ходатайстве по делу о штурме Капитолия

Суд отказал Трампу в праве на неприкосновенность по делу о штурме Капитолия. Бывший лидер США проходит в качестве обвиняемого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юристы экс-главы Белого дома утверждают, что во время беспорядков действовала президентская неприкосновенность, поскольку в то время Трамп являлся руководителем страны. Однако обвинение настаивает, что действия политика были за рамками его полномочий, поэтому в данном случае правило не должно применяться.

В 2021 году сторонники Трампа напали на Капитолий, остановив на несколько часов работу американского Конгресса.