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Трампу отказали в ходатайстве по делу о штурме Капитолия

02 декабря 2023 13:52
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Суд отказал Трампу в праве на неприкосновенность по делу о штурме Капитолия. Бывший лидер США проходит в качестве обвиняемого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трампу отказали в ходатайстве по делу о штурме Капитолия-1

Юристы экс-главы Белого дома утверждают, что во время беспорядков действовала президентская неприкосновенность, поскольку в то время Трамп являлся руководителем страны. Однако обвинение настаивает, что действия политика были за рамками его полномочий, поэтому в данном случае правило не должно применяться.

В 2021 году сторонники Трампа напали на Капитолий, остановив на несколько часов работу американского Конгресса.

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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