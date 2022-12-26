Новости Германии. Немцы не верят в скорое снижение инфляции. Соцопрос провело крупнейшее информагентство Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на прогнозы федерального банка страны, половина опрошенных жителей ФРГ не рассчитывают увидеть, как цены пойдут на спад в ближайшее время. Люди даже уверены в том, что инфляция увеличится. А потому стараются закупиться продуктами питания и всем необходимых впрок.