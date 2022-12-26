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Немцы не верят в скорое снижение инфляции

26 декабря 2022 14:12
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Новости Германии. Немцы не верят в скорое снижение инфляции. Соцопрос провело крупнейшее информагентство Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы не верят в скорое снижение инфляции-1

Несмотря на прогнозы федерального банка страны, половина опрошенных жителей ФРГ не рассчитывают увидеть, как цены пойдут на спад в ближайшее время. Люди даже уверены в том, что инфляция увеличится. А потому стараются закупиться продуктами питания и всем необходимых впрок.

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# Социологический опрос # Новости Германии # Фотофакт

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