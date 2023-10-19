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Министерства Украины поддержали закон о легализации однополых браков

19 октября 2023 06:35
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Украинское оборонное ведомство и Минюст Украины поддержали законопроект об однополых партнерствах. Об этом проинформировала депутат Верховной рады Инна Совсун, передает ТАСС.

Ранее эти два ведомства не пропускали в парламент закон о легализации браков между людьми одного пола, но в итоге Минобороны и Министерство юстиции Украины изменили позицию, написала на своей странице в мессенджере Совсун.

Согласно базе данных Верховной рады, законопроект об однополых партнерствах зарегистрирован в марте текущего года. На текущий момент он находится на рассмотрении комитета по вопросам правовой политики.

Ранее петиция с призывом разрешить в Украине однополые браки была направлена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В ответ на обращение президент Украины не сообщил, поддержит или отклонит его принятие.

# общество # Владимир Зеленский

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