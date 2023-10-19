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Туристический автобус Пола Маккартни выставят на аукцион в США

19 октября 2023 06:34
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Новости США. Туристический автобус Пола Маккартни выставят на аукцион в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь у кого-то появится такая же возможность, как у легендарного музыканта, прокатить по Европе на крыльях, так прозвали этот фургон. Правда, удовольствие недешевое. Обойдется минивэн ценителю приключений в 200-300 тысяч долларов. И это по оценкам экспертов. Реальная стоимость может быть выше.

Туристический автобус Пола Маккартни выставят на аукцион в США-1

Мартин Нолан, директор аукциона:
Этот автобус купили в начале 70-х годов для музыкального тура. На нем путешествовали по Европе. Этот фургон проехал по всему югу Франции, Германии и Финляндии. Всего посетил 9 стран.

Туристический автобус Пола Маккартни выставят на аукцион в США-4

За время музыкального тура автобус проехал более 12 тысяч километров. Совсем недавно он был обнаружен в Испании. Состояние оставляло желать лучшего. На реставрацию понадобилось около трех лет. Но оно того стоило. И речь не только о деньгах. Этот автобус – еще и часть истории музыки.

# Аукционы # Новости США # Фотофакт

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