Новости США. Туристический автобус Пола Маккартни выставят на аукцион в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь у кого-то появится такая же возможность, как у легендарного музыканта, прокатить по Европе на крыльях, так прозвали этот фургон. Правда, удовольствие недешевое. Обойдется минивэн ценителю приключений в 200-300 тысяч долларов. И это по оценкам экспертов. Реальная стоимость может быть выше.

Мартин Нолан, директор аукциона:

Этот автобус купили в начале 70-х годов для музыкального тура. На нем путешествовали по Европе. Этот фургон проехал по всему югу Франции, Германии и Финляндии. Всего посетил 9 стран.