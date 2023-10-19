В индийскую компанию на работу взяли обезьяну

Новости Индии. Штат одной из индийских компаний пополнил необычный сотрудник. Обезьяна буквально внедрилась в дружный рабочий коллектив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мартышка вполне сошла за своего. Не заинтересовали животное ни карандаши, ни калькулятор, ни другие предметы, лежащие на столе.

Обезьяна сразу принялась работать. Она с таким вниманием и пониманием изучала бумаги, что позавидовать трудолюбию мог даже сотрудник месяца. Впрочем, на эту должность есть уже новый кандидат. Ведь отвлекаться помощница не стала даже на обед. Хотя предложили коллеги любимое лакомство (банан), обезьяна решила, что работа важнее.