Прямой эфир

В Китае прорвало дамбу из-за проливных дождей: тысячи человек эвакуированы

21 июля 2016 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В центральной части Китая прорвало дамбу. Это случилось из-за сильных проливных дождей, что накрыли Поднебесную еще в конце прошлой недели.

Спасатели эвакуировали десятки тысяч жителей соседних населенных пунктов. Сами же города и деревни наполовину ушли под воду.

И сложная ситуация с погодой наблюдается по всей территории Китая.

Ливни и вызванные ими наводнения унесли жизни 13 человек. Местонахождение еще нескольких десятков граждан Китая смыла стихия.

Она же отключила во многих районах электричество, уничтожила дороги и свела на нет планы китайцев.

На борьбу с непогодой брошены тысячи специалистов. Однако дожди будут идти еще долго – минимум до конца недели.

# Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
Знаменитую комнату Шагала воссоздали в Испании: стол, комод и даже пейзаж
21 июля 2016 11:29

Знаменитую комнату Шагала воссоздали в Испании: стол, комод и даже пейзаж

В Ереване митингующие напали на полицейских: 50 человек пострадали, 136 задержаны
21 июля 2016 11:09

В Ереване митингующие напали на полицейских: 50 человек пострадали, 136 задержаны

В Турции на 3 месяца введен режим чрезвычайного положения
21 июля 2016 09:53

В Турции на 3 месяца введен режим чрезвычайного положения