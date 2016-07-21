В Китае прорвало дамбу из-за проливных дождей: тысячи человек эвакуированы

Новости Китая. В центральной части Китая прорвало дамбу. Это случилось из-за сильных проливных дождей, что накрыли Поднебесную еще в конце прошлой недели.

Спасатели эвакуировали десятки тысяч жителей соседних населенных пунктов. Сами же города и деревни наполовину ушли под воду.

И сложная ситуация с погодой наблюдается по всей территории Китая.

Ливни и вызванные ими наводнения унесли жизни 13 человек. Местонахождение еще нескольких десятков граждан Китая смыла стихия.

Она же отключила во многих районах электричество, уничтожила дороги и свела на нет планы китайцев.

На борьбу с непогодой брошены тысячи специалистов. Однако дожди будут идти еще долго – минимум до конца недели.