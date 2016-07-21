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Знаменитую комнату Шагала воссоздали в Испании: стол, комод и даже пейзаж

21 июля 2016 11:29
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Новости Испании. Грандиозная выставка, посвященная творчеству знаменитого художника, уроженца белорусского Витебска Марка Шагала открылась в испанской Малаге.

Картины, предметы интерьера и даже место, где творил великий мастер кисти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Организаторы экспозиции воссоздали знаменитую комнату Шагала из витебской квартиры – стол и комод, где художник хранил наброски своих картин.

Даже пейзаж за окном тот, что вдохновил автора на знаменитую «Прогулку».

Кстати, многие полотна мастера в Испании ранее не выставлялись. К примеру, работы, посвященные жизни простых людей в непростые годы Первой мировой войны.

# Художник

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