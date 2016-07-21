В Турции на 3 месяца введен режим чрезвычайного положения

Новости Турции. В Турции на три месяца введен режим чрезвычайного положения.

По словам Президента Эрдогана, это позволит быстро ликвидировать угрозы, которые еще остаются после попытки военного переворота в стране.

Вместе с этим продолжаются аресты подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под следствием 11 тысяч человек – в основном, это военные, полицейские и чиновники.

В ночь на 16 июля группа мятежников совершила попытку военного переворота. Тогда погибли 290 человек и более тысячи были ранены.