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В Турции на 3 месяца введен режим чрезвычайного положения

21 июля 2016 09:53
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Новости Турции. В Турции на три месяца введен режим чрезвычайного положения.

По словам Президента Эрдогана, это позволит быстро ликвидировать угрозы, которые еще остаются после попытки военного переворота в стране.

Вместе с этим продолжаются аресты подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Под следствием 11 тысяч человек – в основном, это военные, полицейские и чиновники.

В ночь на 16 июля группа мятежников совершила попытку военного переворота. Тогда погибли 290 человек и более тысячи были ранены.

# военный переворот в Турции

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