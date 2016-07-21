В Ереване митингующие напали на полицейских: 50 человек пострадали, 136 задержаны

Новости Армении. 136 человек задержаны после разгона акции протеста в Ереване. Граждан доставили в отделение полиции.

Минувшей ночью на стражей порядка напали митингующие: они рассчитывали пробиться к зданию, где уже пятые сутки вооруженные люди держат заложников.

Недовольные хотели решить вопрос с питанием для преступников.

Полиция до последнего пыталась договориться, ну а последним доводом стал слезоточивый газ.

В ответ возмутители спокойствия закидали правоохранителей палками и камнями, а затем и кулаками.

Как итог, пострадали пятьдесят человек.

Все эти события развивались прямо перед полицейским участком, где до сих пор находятся четыре заложника. И отпускать их люди с автоматами не намерены ровно до тех пор пока их лидер не почувствует запах свободы. Его арестовали за антиправительственную деятельность и покупку огнестрельного оружия.