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Власти Китая подсчитывают ущерб, нанесённый супертайфуном «Непартак»

11 июля 2016 12:29
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Новости Китая. Тайфун «Непартак» покинул территорию Китая и власти подвели первые неутешительные итоги буйства стихии.

Погибли 9 человек, полмиллиона пришлось срочно эвакуировать из местностей, которые оказались затопленными.

Пришлось отменить 300 рейсов скоростных поездов и 400 авиарейсов. До визита в материковый Китай этот тайфун 5 категории изрядно набедокурил на Тайване: там погибли двое, оказались затоплены десятки деревень и городов.

Последствия стихийного бедствия малоприятны, но в сравнение не идут с подобным же визитом тайфуна «Моракот». Тогда, 7 лет тому назад, ураган унес жизни 700 человек и нанес ущерб в 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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