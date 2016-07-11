Власти Китая подсчитывают ущерб, нанесённый супертайфуном «Непартак»

Новости Китая. Тайфун «Непартак» покинул территорию Китая и власти подвели первые неутешительные итоги буйства стихии.

Погибли 9 человек, полмиллиона пришлось срочно эвакуировать из местностей, которые оказались затопленными.

Пришлось отменить 300 рейсов скоростных поездов и 400 авиарейсов. До визита в материковый Китай этот тайфун 5 категории изрядно набедокурил на Тайване: там погибли двое, оказались затоплены десятки деревень и городов.

Последствия стихийного бедствия малоприятны, но в сравнение не идут с подобным же визитом тайфуна «Моракот». Тогда, 7 лет тому назад, ураган унес жизни 700 человек и нанес ущерб в 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.