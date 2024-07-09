В Китае продолжают устранять последствия прорыва плотины

В Китае продолжаются работы по устранению последствий прорыва плотины. Вода затопила около 50 квадратных километров. Из-за ЧП эвакуированы почти 6 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам спасателей, ликвидация последствий займет еще несколько дней. Этого времени хватит, чтобы остановить поток воды. Вместе с тем пока непонятно, когда жители смогут вернуться домой. Уровень воды в местных реках резко поднялся из-за сильных дождей. Плотину прорвало на втором по величине пресноводном озере Китая.