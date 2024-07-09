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В Китае продолжают устранять последствия прорыва плотины

09 июля 2024 06:37
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В Китае продолжаются работы по устранению последствий прорыва плотины. Вода затопила около 50 квадратных километров. Из-за ЧП эвакуированы почти 6 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае продолжают устранять последствия прорыва плотины-1

По оценкам спасателей, ликвидация последствий займет еще несколько дней. Этого времени хватит, чтобы остановить поток воды. Вместе с тем пока непонятно, когда жители смогут вернуться домой. Уровень воды в местных реках резко поднялся из-за сильных дождей. Плотину прорвало на втором по величине пресноводном озере Китая.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

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