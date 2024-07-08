Макрон не принял отставку премьер-министра Франции

Франция погружается в политическую неопределенность. Президент не принял отставку премьер-министра. Атталь решил уйти с должности после внеочередных выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая коалиция заняла второе место и получила 168 мест в Нацсобрании. Несмотря на поражение, этот результат превзошел ожидания аналитиков. Но в целом они не смогли спрогнозировать итоговое расположение фракций. Вопреки предварительным соцопросам, победу на выборах одержала коалиция левых «Новый народный фронт». Партия Ле Пен лишь на третьем месте. Тем не менее ни один альянс не получает большинства, а значит, политикам с разными взглядами все же придется уживаться под одной крышей французского парламента.

Ричард Лоу, журналист (Франция):

Это означает, что мы сталкиваемся с длительным периодом нестабильности, длительным периодом политической неопределенности, который может означать паралич в ближайшие месяцы. Мы застряли с этой конфигурацией в парламенте на следующие 12 месяцев. В парламенте возникнет политический тупик.