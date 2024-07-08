Прямой эфир

В Эстонии не замечают одарённых детей – экс-министр образования

08 июля 2024 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Система образования Эстонии не замечает одаренных детей. О проблеме заявил Евгений Осиновский, который ранее возглавлял соответствующее министерство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии не замечают одарённых детей – экс-министр образования-1

Он поднял вопрос о неэффективности школьного образования, в особенности в сельских учебных заведениях. Там учителя уделяют недостаточно внимания перспективным детям. Однако это не только проблема педагогов, но и всей системы обучения. Дает о себе знать нехватка финансирования. Ресурсов на развитие возможностей для одаренных учащихся недостаточно. Это не единственная проблема. Минувшей зимой педагоги провели серию забастовок, протестуя против условий труда. Они недовольны объемами нагрузки и невысокой заработной платой.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии

Другие новости рубрики

Все новости
Макрон не принял отставку премьер-министра Франции
08 июля 2024 16:43

Макрон не принял отставку премьер-министра Франции

Власти Эстонии намерены построить 600 бункеров вдоль границы с РФ
08 июля 2024 15:04

Власти Эстонии намерены построить 600 бункеров вдоль границы с РФ

Макрон не захотел принять отставку премьер-министра Атталя
08 июля 2024 14:39

Макрон не захотел принять отставку премьер-министра Атталя