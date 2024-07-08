В Эстонии не замечают одарённых детей – экс-министр образования

Он поднял вопрос о неэффективности школьного образования, в особенности в сельских учебных заведениях. Там учителя уделяют недостаточно внимания перспективным детям. Однако это не только проблема педагогов, но и всей системы обучения. Дает о себе знать нехватка финансирования. Ресурсов на развитие возможностей для одаренных учащихся недостаточно. Это не единственная проблема. Минувшей зимой педагоги провели серию забастовок, протестуя против условий труда. Они недовольны объемами нагрузки и невысокой заработной платой.