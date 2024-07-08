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Власти Эстонии намерены построить 600 бункеров вдоль границы с РФ

08 июля 2024 15:04
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Эстонские власти планируют построить бункеры вдоль границы с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что планируется построить около 600 таких объектов. Также утверждается, что запуск проекта планируется в будущем году.

Также Кади-Кай Колло, Начальник отдела инфраструктуры Госцентра оборонных инвестиций, сообщил, что в сентябре планируется приступить к испытаниям прототипов бункеров, после чего будет объявлен тендер на их изготовление.

Также помимо бункеров будут установлены противотанковые барьеры и заграждения из колючей проволоки.

# Международная политика

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